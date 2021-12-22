Лавров: Россия будет жестко обеспечивать безопасность
22 декабря 202113:12
Российские власти не хотят войны, однако готовы жестко отвечать на любые угрозы безопасности, поступающие извне. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.
При этом ранее министр отметил, что Россия даст отпор любым провокациям на юго-востоке Украины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru