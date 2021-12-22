Лавров: Россия будет жестко обеспечивать безопасность

Российские власти не хотят войны, однако готовы жестко отвечать на любые угрозы безопасности, поступающие извне. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

При этом ранее министр отметил, что Россия даст отпор любым провокациям на юго-востоке Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БезопасностьСергей ЛавровМИД
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