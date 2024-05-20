Церемония похорон президента Ирана Раиси пройдет 21 мая в Тебризе

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, погибшего при крушении вертолёта, состоятся во вторник, 21 мая в городе Тебриз в провинции Восточный Азербайджан. В этот же день будут преданы земле другие чиновники, которые также погибли в этой катастрофе.

Об этом информирует официальное информационное агентство ИРИ Mehr. Вертолёт с Раиси разбился 19 мая после возвращения иранской делегации из Азербайджана, где её участники приняли участие в церемонии открытия гидроузла «Гыз Галасы» и вводе в эксплуатацию гидроузла «Худаферин» на пограничной реке Аракс.

Все, кто был на борту, в том числе министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, погибли. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», спасатели нашли обломки вертолета на высоте 2,5 километра над уровнем моря в горной местности. В Иране в связи с гибелью президента объявлен пятидневный траур.

