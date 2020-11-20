Шойгу: Российские миротворцы полностью контролируют Карабах

Российские миротворцы завершили развёртывание в Нагорном Карабахе и полностью контролируют территорию региона. Об этом глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину на совещании по российской миссии в Карабахе.

По словам министра, миротворческий контингент приступил к выполнению поставленных президентом задач.

В свою очередь, глава государства оценил работу российских миротворцев как чёткую и слаженную. По мнению президента, контроль военных за соблюдением режима прекращения огня эффективен, обстановка в Карабахе стабилизировалась.

Путин также отметил, что развёртывание миротворческих сил России позволило «остановить кровопролитие и избежать новых жертв».

Ранее Владимир Путин заявил, что конфликты, подобные карабахскому, и их урегулирование имеют большую ценность для России.

Президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными, при этом ряд районов в регионе переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашение предусматривает размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

