Путин рассказал о важности карабахского конфликта для России
Подобные карабахскому конфликты и их урегулирование имеют особую ценность для России, заявил президент страны Владимир Путин.
Как сообщает РИА Новости, на совещании по российской миссии миротворцев в Нагорном Карабахе президент отметил, что ситуация на Южном Кавказе имеет важное значение для обеспечения внутренней безопасности Российской Федерации.
Кроме того, глава государства рассказал о внутриполитической роли карабахского конфликта. По словам Путина, Россию, Армению и Азербайджан связывают «многовековые без всякого преувеличения связи». Президент добавил, что в стране проживают миллионы азербайджанцев и армян, в связи с чем урегулирование в Карабахе представляет большой интерес с точки зрения политики.
Президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными. Ряд районов Карабаха переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашением предусматривается размещение российских миротворцев в зоне конфликта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+24 318 / сут.
Умерли
35 311+461 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+24 758 / сут.
- Грузинская полиция задержала захватчика офиса микрозаймов и освободила всех заложников
- Путин рассказал о важности карабахского конфликта для России
- Алексиевич: Останусь в Берлине, пока не уйдёт Лукашенко
- «Не страшно приходить». Власти Москвы о ремонте поликлиник по новому стандарту
- Врач предупредила о временном снижении слуха при коронавирусе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru