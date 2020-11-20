Путин рассказал о важности карабахского конфликта для России

Подобные карабахскому конфликты и их урегулирование имеют особую ценность для России, заявил президент страны Владимир Путин.

Как сообщает РИА Новости, на совещании по российской миссии миротворцев в Нагорном Карабахе президент отметил, что ситуация на Южном Кавказе имеет важное значение для обеспечения внутренней безопасности Российской Федерации.

Кроме того, глава государства рассказал о внутриполитической роли карабахского конфликта. По словам Путина, Россию, Армению и Азербайджан связывают «многовековые без всякого преувеличения связи». Президент добавил, что в стране проживают миллионы азербайджанцев и армян, в связи с чем урегулирование в Карабахе представляет большой интерес с точки зрения политики.

Президенты России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными. Ряд районов Карабаха переходит под контроль азербайджанских властей. Кроме того, соглашением предусматривается размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

