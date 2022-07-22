Россия подписала свою часть соглашения по вывозу украинского зерна
Россия подписала свою часть соглашения о создании коридора для вывоза зерна по Черному морю, сообщает ТАСС.
От российской стороны документ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу, от Турции - глава военного ведомства Хулуси Акар. Также подпись поставил генсек ООН Антониу Гутерреш.
Согласно договору, вывоз украинского зерна будет осуществляться из портов Одесса, Черноморск и Южный, которые будет контролировать Украина. Проводить корабли по согласованному безопасному коридору будут украинские лоцманы. Для наблюдения будет создан координационный центр под эгидой ООН.
Ранее Украина подписала в Стамбуле договор с Турцией и ООН по экспорту зерна, со стороны Киева подпись на документе поставил украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.
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