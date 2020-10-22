Лукашенко поблагодарил Нарышкина за информацию от российской разведки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с главой Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным поблагодарил российскую сторону за своевременное предоставление информации, пишет агентство ТАСС.
Также сообщается, что глава республики сообщил, что вокруг союзного государства складывается непростая обстановка.
Накануне стало известно, что Нарышкин прибыл в Минск на встречу с Лукашенко. В ходе совещания президент республики собирается обсудить вопросы экономики, политики и общественной безопасности.
После президентских выборов в Белоруссии 9 августа, на которых, по официальным данным, большинство голосов набрал действующий глава республики Александр Лукашенко. Сторонники оппозиционных кандидатов начали масштабные акции протеста с требованием отставки Лукашенко. По данным оппозиции, победителем президентских выборов стала Светлана Тихановская.
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