Шойгу проинспектировал российские войска на Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил командные пункты российских военных на Украине, сообщили в ведомстве.

Там ему доложили обстановку и рассказали о действиях ВС РФ на основных направлениях спецоперации.

Отмечается, что особое внимание глава Минобороны России уделил организации всестороннего обеспечения боевых действий и созданию необходимых условий быта в пунктах временной дислокации российских войск.

Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства

Шойгу также вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» Героя России и Ордена Мужества за героизм и самоотверженность при выполнении задач в ходе спецоперации.

Ранее в Минобороны РФ заявили о полном освобождении Северодонецка, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВоенныеСпецоперацияМинобороны РФСергей Шойгу
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