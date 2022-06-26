Шойгу проинспектировал российские войска на Украине
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил командные пункты российских военных на Украине, сообщили в ведомстве.
Там ему доложили обстановку и рассказали о действиях ВС РФ на основных направлениях спецоперации.
Отмечается, что особое внимание глава Минобороны России уделил организации всестороннего обеспечения боевых действий и созданию необходимых условий быта в пунктах временной дислокации российских войск.
Шойгу также вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда» Героя России и Ордена Мужества за героизм и самоотверженность при выполнении задач в ходе спецоперации.
Ранее в Минобороны РФ заявили о полном освобождении Северодонецка, сообщает RT.
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