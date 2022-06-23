Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства

На встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным он отметил, что в этом вопросе Москва готова оказывать Минску «любую поддержку».

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО», - подчеркнул он.

Ранее Шойгу заявил, что военное сотрудничество России и Белоруссии развивается в условиях беспрецедентного давления со стороны западных стран.

