Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что обстоятельства диктуют необходимость укрепить обороноспособность Союзного государства России и Белоруссии, сообщает РИА Новости.

Лукашенко пообещал создать белорусский «Искандер»

На встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным он отметил, что в этом вопросе Москва готова оказывать Минску «любую поддержку».

«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО», - подчеркнул он.

Ранее Шойгу заявил, что военное сотрудничество России и Белоруссии развивается в условиях беспрецедентного давления со стороны западных стран.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Союзное государствоМинобороны РФБелоруссияРоссияСергей Шойгу
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры