Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что обстоятельства диктуют необходимость укрепить обороноспособность Союзного государства России и Белоруссии, сообщает РИА Новости.
На встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным он отметил, что в этом вопросе Москва готова оказывать Минску «любую поддержку».
«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО», - подчеркнул он.
Ранее Шойгу заявил, что военное сотрудничество России и Белоруссии развивается в условиях беспрецедентного давления со стороны западных стран.
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