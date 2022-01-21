Шойгу пригласил главу Минобороны Британии на переговоры в Москву
Министр обороны России Сергей Шойгу предложил главе Минобороны Великобритании Бену Уоллесу встретиться в Москве, сообщает пресс-служба российского оборонного ведомств.
В сообщении говорится, что Шойгу направил своему британскому коллеге письмо, в котором «подтвердил готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности».
В ведомстве добавили, что российский министр, основываясь на принципах взаимности, «предложил провести переговоры в Москве», в любое удобное для Уоллеса время.
Ранее Уоллес пригласил Шойгу в Лондон на обсуждение общих опасений касательно безопасности.
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