Шойгу предупредил об информационной войне на всех фронтах

«Время такое пришло, что сегодня это не просто подача информации в том или ином виде, это большая, не побоюсь этого слова, война. <...> Прошло то время, давно прошло, и сегодня все совсем по-другому, все намного серьезнее», — цитирует его Газета.ru.

Также 9 января в эфир телеканала «Звезда» вышел документальный фильм о деятельности Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. В материале министр обороны прокомментировал условия, в которых в настоящее время работают сотрудники ведомства.

Ранее экс-премьер ДНР, замглавы комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай в беседе с НСН что беспорядки в республике могут негативно повлиять на позицию России на предстоящих переговорах президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена. У нашей страны возникают новые серьезные экономические проблемы, которые также могут отразиться на безопасности страны, ее вооружении.

«Ситуация в Казахстане ухудшает позиции России на предстоящих переговорах Путина и Байдена. Перед такими встречами каждая страна старается улучшить свои переговорные позиции. Россия потеряла одну из них. Казахстан для России – важный ресурсный регион. На постсоветском пространстве мы существуем на том, что осталось от экономики СССР. Дело не только в Байконуре или нефти. Дело в том, что большая часть урана, необходимого России, поступает из Казахстана. Сейчас для этих поставок возникают серьезные проблемы», - сказал Александр Бородай.



