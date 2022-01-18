В британском Минобороны пригласили Шойгу в Лондон

Аэропорты Москвы работают в штатном режиме В столичных стационарах на аппаратах ИВЛ из-за коронавируса находятся 507 человек Более 50% участников исследования вакцины от COVID-19 для подростков уже вакцинированы Выпускники «Московского акселератора» привлекли более миллиарда рублей инвестиций Почти 50 тысяч москвичей прошли бесплатное обучение в центре «Моя карьера» в 2021 году В Крещенскую ночь в столичном регионе похолодает