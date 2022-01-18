В британском Минобороны пригласили Шойгу в Лондон

Глава британского Минобороны Бен Уоллес пригласил министра обороны России Сергея Шойгу в Лондон. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Он добавил, что визит может состояться в ближайшие несколько недель, подчеркнув, что на встрече будут обсуждаться общие опасения касательно безопасности.

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По словам Уоллеса, Совет Россия — НАТО показал готовность альянса к диалогу с РФ.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что размещение российских ракет на Кубе и в Венесуэле станет лучшей гарантией безопасности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛондонВеликобританияРоссияМинобороныСергей Шойгу
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