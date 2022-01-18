В британском Минобороны пригласили Шойгу в Лондон
Глава британского Минобороны Бен Уоллес пригласил министра обороны России Сергея Шойгу в Лондон. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Он добавил, что визит может состояться в ближайшие несколько недель, подчеркнув, что на встрече будут обсуждаться общие опасения касательно безопасности.
По словам Уоллеса, Совет Россия — НАТО показал готовность альянса к диалогу с РФ.
Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что размещение российских ракет на Кубе и в Венесуэле станет лучшей гарантией безопасности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,9 млн+31 252 / сут.
Умерли
323 тыс.+688 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+24 564 / сут.
- ФАС согласовала стоимость российского противоопухолевого лекарства «Кабатэкс»
- СМИ: Британия предоставила Украине три самолета с вооружением
- В Брянске пойдет по суд гравврач больницы, где погибли пациенты из-за поломки ИВЛ
- В «Роснефти» предложили реформировать энергорынок России
- В МИД Украины заявили, что не получали от России информации об эвакуации дипломатов
- Компания Meta оспорила оборотный штраф почти на 2 млрд рублей
- Госдума восьмого созыва открыла весеннюю сессию
- Переговоры Путина с президентом Ирана пройдут в Москве 19 января
- Кондитеры рассказали о причине роста цен на сладости
- В британском Минобороны пригласили Шойгу в Лондон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru