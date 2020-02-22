Шойгу по телефону обсудил положение в Сирии с коллегой из Турции
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Отмечается, что министры двух стран обсудили сложную обстановку в Сирии.
«В ходе телефонного разговора обсуждены вопросы стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации», - сказано в официальном сообщении ведомства.
Ранее стало известно о том, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, лидер Турции Реджеп Эрдоган обсудили ситуацию в Сирию в ходе телефонного разговора.
20 февраля стало известно, что войска сирийской оппозиции при поддержке турецкой артиллерии начали новую операцию на юго-востоке от Идлиба и прорвали оборону сирийской армии. По словам Эрдогана, были убиты около 150 сирийских военнослужащих, уничтожены 12 танков, три бронемашины, 14 гаубиц, принадлежащих армии Асада. Сирийское командование обратилось за помощью к российским военным, и бомбардировщики Су-24 ВКС России нанесли удар по позициям протурецких боевиков, позволив сирийским войскам отбить нападение. Ситуация обострилась после гибели турецких военных в Идлибе из-за артобстрела правительственных войск Сирии.
Напомним, НСН писала о попытках президента Турции Реджепа Эрдогана объяснить российскому лидеру Владимиру Путину, что турки делают в Сирии.
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