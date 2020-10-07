Шойгу переговорил с главами Минобороны Армении и Азербайджана

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министрами обороны Армении и Азербайджана конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

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В сообщении ведомства говорится о проведенных в среду 7 октября телефонных переговорах между генералом Шойгу и министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым, а также о телефонном разговоре Шойгу с министром обороны Армении Давидом Тонояном.

Основной темой переговоров стала ситуация в Нагорном Карабахе. Ранее президент России Владимир Путин назвал ситуацию, сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха, трагедией, за которую в России очень переживают. Глава государства также выразил надежду, что конфликт прекратится как можно скорее,


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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
ТЕГИ:Минобороны РФНагорный КарабахСергей Шойгу
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