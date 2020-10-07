Вот парадный подъезд… Путину – 68 лет

Владимир Путин отмечает 7 октября свой 68-й день рождения - в шестнадцатый раз на посту президента России.

С этим знаменательным событием его поздравили коллеги из соседних государств, в основном, президенты-долгожители:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который за четверть века во главе республики неоднократно клеймил Россию за измену братским отношениям, но, как только этим летом под ним зашаталось кресло, бросился за помощью к Москве;

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, руководящий одной из самых закрытых от внешнего мира стран с момента кончины Сапармурата Туркменбаши Ниязова, унаследовавший от предшественника страсть к культу собственной личности;

Президент Таджикистана с 1994 года Эмомали Рахмон, а с 2015 - «Основатель мира и национального единства - Лидер нации».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принявший руководство страной в 2003 после смерти своего отца Гейдара Алиева, президента Азербайджана с 1993 года.

Молодое поколение руководителей государств, поздравивших Владимира Путина, представлено премьер-министром Армении 45-летним Николом Пашиняном, пришедшим к руководству республикой на волне революции 2018 года. Впрочем, он и так в последнее время звонит Путину, наверное, чаще, чем домой из-за вспыхнувшей войны в Нагорном Карабахе. Поздравительный звонок тоже не обошелся без обсуждения ситуации в непризнанной республике, контроль над территорией которой Баку и Ереван оспаривают уже многие годы.

Алиев, который сегодня впервые поговорил с Путиным на эту тему с момента начала военного конфликта, заметил, что «армянский премьер-министр уже надоел мировым лидерам своими телефонными звонками».

Сам Путин назвал сложившуюся вокруг Нагорного Карабаха ситуацию трагедией, за которую в России очень переживают. «И Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах - это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживает около 2 млн азербайджанцев и свыше 2 млн, по нашим подсчетам, армян. Огромное количество граждан России поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками. Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон», - сказал Путин в интервью ТАСС.

Россия надеется на прекращение конфликта, но если в ближайшее время он не будет решен окончательно, сторонам в любом случае необходимо как можно быстрее прекратить огонь, призвал президент России.

Пожелаем и мы – россиянам: избежать туркменского и таджикского сценариев с «основателями мира и единства».

