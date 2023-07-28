Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок и послание от Путина

Отмечается, что перед приемом глава российского Минобороны «почтительно передал» лидеру Северной Кореи подарок от президента России Владимира Путина. По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, Ким Чен Ын выразил главе российского государства «глубокую признательность за ценный подарок». Кроме того, во время приема Шойгу передал Ким Чен Ыну некое личное послание от Путина, отмечает телеканал «360».

Мероприятие завершилось концертом в честь гостей из России.

Российская военная делегация прибыла в КНДР 25 июля, напоминает «Свободная пресса». Представители РФ поучаствовали в торжествах в честь юбилея победы корейского народа в войне 1950—1953 годов. В пятницу делегация во главе с Шойгу покинула Северную Корею.

