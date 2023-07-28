Российская делегация во главе с Шойгу покинула Северную Корею

Военная делегация России прибыла в КНДР 25 июля для участия в торжествах в честь юбилея победы корейского народа в войне 1950—1953 годов, напоминает Ura.ru.

По данным ЦТАК, гостей из России провожал министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам, представители военного руководства, замминистра иностранных дел Им Чхон Ир, посол РФ в КНДР Александр Мацегора и сотрудники диппредставительства.

Перед трапом самолета был выстроен почетный караул, а оркестр исполнил российский гимн, пишет RT. Шойгу в сопровождении северокорейского коллеги обошел почетный караул, затем самолет с российской «миссией дружбы» вылетел из столицы КНДР.

