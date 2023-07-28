Российская делегация во главе с Шойгу покинула Северную Корею
Российская делегация во главе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу покинула Пхеньян. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Военная делегация России прибыла в КНДР 25 июля для участия в торжествах в честь юбилея победы корейского народа в войне 1950—1953 годов, напоминает Ura.ru.
По данным ЦТАК, гостей из России провожал министр обороны Северной Кореи Кан Сун Нам, представители военного руководства, замминистра иностранных дел Им Чхон Ир, посол РФ в КНДР Александр Мацегора и сотрудники диппредставительства.
Перед трапом самолета был выстроен почетный караул, а оркестр исполнил российский гимн, пишет RT. Шойгу в сопровождении северокорейского коллеги обошел почетный караул, затем самолет с российской «миссией дружбы» вылетел из столицы КНДР.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шойгу передал Ким Чен Ыну подарок и послание от Путина
- Минобороны: Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Подмосковье
- Российская делегация во главе с Шойгу покинула Северную Корею
- Утвержден обновленный перечень товаров для параллельного импорта
- Неизвестный похитил и избил девочку под Самарой
- С 9 августа Япония вводит запрет на ввоз в Россию автомобилей
- На Курильском острове Кунашир турист упал со скалы
- Антонов: саммит Россия - Африка вызывает у США «серьезное раздражение»
- Штаб Трампа: новые обвинения - дело рук Байдена
- Беспилотник пытался атаковать Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru