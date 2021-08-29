Шойгу отрицает угрозу РФ со стороны Украины
Украина для России не является угрозой заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью для YouTube-канала «Соловьев Live».
«Я бы не стал про Украину говорить как про угрозу. Я считаю, что Украина и украинский народ – это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется, потому что это творение, и планы, и программа, которая реализована, знаете кем, как и за какие деньги», — подчеркнул министр.
Шойгу высказал надежду на изменение текущей ситуации на Украине и на то, что найдется человек, который «прекратит всю эту вакханалию националистическую».
Ранее Минобороны России объявило об эвакуации из Афганистана 500 граждан России, Украины и стран ОДКБ. Соответствующее поручение Владимир Путин сделал министру обороны Сергею Шойгу после того, как накануне представители «Талибана» заявили, что запрещают эвакуацию иностранцев из Кабула после 31 августа.
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