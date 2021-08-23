Жириновский предложил разделить Украину на две части

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале написал о «программе по успокоению Украины», которая предполагает разделение страны на две части.

По его мнению, лучшим решением станет «раздел Украины на Галицию и Малороссию», после чего и на западе, и на востоке страны наступит мир.

«Русофобы соберутся в западной части и со столицей во Львове создадут государство Галиция на пять миллионов человек. Эта страна может быть принята в НАТО и в Евросоюз», - заявил политик.

Жириновский добавил, что вся Юго-Восточная Украина, с населением более 25 миллионов человек, пойдет по пути Крыма и войдёт в состав России

Ранее лидер ЛДПР высказал мнение, что одним из способов решить проблемы Афганистана может стать раздел страны на части, сообщает «Свободная пресса».

