Жириновский предложил разделить Украину на две части
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале написал о «программе по успокоению Украины», которая предполагает разделение страны на две части.
По его мнению, лучшим решением станет «раздел Украины на Галицию и Малороссию», после чего и на западе, и на востоке страны наступит мир.
«Русофобы соберутся в западной части и со столицей во Львове создадут государство Галиция на пять миллионов человек. Эта страна может быть принята в НАТО и в Евросоюз», - заявил политик.
Жириновский добавил, что вся Юго-Восточная Украина, с населением более 25 миллионов человек, пойдет по пути Крыма и войдёт в состав России
Ранее лидер ЛДПР высказал мнение, что одним из способов решить проблемы Афганистана может стать раздел страны на части, сообщает «Свободная пресса».
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