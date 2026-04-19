Ефимов: В четырех районах на севере Москвы возводят 10 новостроек по реновации

На севере Москвы построят 10 жилых комплексов на месте расселенных и демонтированных домов для реализации программы реновации, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Четыре из них строят в Тимирязевском районе, по две – в Бескудниковском, Головинском и Дмитровском. Квартиры в жилых комплексах спроектированы в соответствии с актуальными потребностями москвичей. Они светлые, просторные, с удобными планировками. Кроме того, в домах будут соблюдены принципы безбарьерной среды», – уточнил он.

Процесс строительства проводят в несколько этапов. Метод «умного сноса», применяемый для освобождения участков, позволяет сократить объем строительного мусора и снизить вредное воздействие на экологию.

Как добавили в Департаменте градостроительной политики, в новых жилых комплексах запроектировано свыше 4,2 тысячи квартир. Первые этажи новостроек будут нежилыми для размещения объектов социально-бытовой инфраструктуры, включая аптеки, магазины, кафе. Помимо жилой недвижимости на севере столицы также появятся благоустроенные зоны со спортивными и детскими площадками, местами для отдыха и прогулок.

Все этапы строительных работ контролирует Комитет государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор). С начала возведения домов по реновации на севере столицы уже провели 39 выездных проверок.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил вдвое ускорить темпы ее реализации. Он также сообщил, что в 70 районах обновили инженерную инфраструктуру в рамках программы реновации.

