Шойгу объявил о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном
Россия и Таджикистан создадут совместную комплексную систему противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо.
По его словам, стороны подготовили проект соглашения о создании единой системы ПВО для повышения надежности охраны границы в воздушном пространстве.
Он также выделил ряд других направлений для сотрудничества стран, сообщил, что Россия готова увеличить количество военнослужащих из Таджикистана для обучения в российских военных вузах.
Ранее состоялись переговоры министров обороны Армении и России о реформировании армянской армии.
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