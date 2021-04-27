Шойгу объявил о создании объединенной системы ПВО с Таджикистаном

Россия и Таджикистан создадут совместную комплексную систему противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу во время переговоров с главой военного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо.

По его словам, стороны подготовили проект соглашения о создании единой системы ПВО для повышения надежности охраны границы в воздушном пространстве.

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Он также выделил ряд других направлений для сотрудничества стран, сообщил, что Россия готова увеличить количество военнослужащих из Таджикистана для обучения в российских военных вузах.

Ранее состоялись переговоры министров обороны Армении и России о реформировании армянской армии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОТаджикистанСергей Шойгу
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