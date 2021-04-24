Состоялись переговоры министров обороны Армении и России о реформировании армянской армии

Также главы ведомств коснулись организации работы миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе и обсудили основные направления глобальных реформ в вооруженных силах Армении, а также совместные действия и предстоящие программы армяно-российской объединенной группы войск, пишет Газета.ru.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал основу системы безопасности страны. По его словам – это армяно-российский стратегический и военный союз. Об этом политик заявил на встрече с жителями Вайоцдзорской области республики.

