Рябков рассказал об ожиданиях от переговоров по гарантиям безопасности

Россия рассчитывает на достаточно быстрый результат на переговорах с представителями стран Запада по гарантиям безопасности, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.

Американскую делегацию на переговорах с РФ по безопасности возглавит Шерман

По его словам, насколько это возможно — станет понятно после серии консультаций. «Объясним логику нашего подхода и зафиксируем элементы, без которых говорить вообще невозможно о каком бы то ни было продуктивном процессе», — сказал дипломат. Он отметил, что главное сейчас — разобраться с позицией оппонентов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Европа будет полноценно участвовать в диалоге с РФ о безопасности. МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, в частности, США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СШАМИД РФСергей Рябков
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