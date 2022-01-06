Рябков рассказал об ожиданиях от переговоров по гарантиям безопасности
Россия рассчитывает на достаточно быстрый результат на переговорах с представителями стран Запада по гарантиям безопасности, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова.
По его словам, насколько это возможно — станет понятно после серии консультаций. «Объясним логику нашего подхода и зафиксируем элементы, без которых говорить вообще невозможно о каком бы то ни было продуктивном процессе», — сказал дипломат. Он отметил, что главное сейчас — разобраться с позицией оппонентов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Европа будет полноценно участвовать в диалоге с РФ о безопасности. МИД России 17 декабря опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно договору, в частности, США обязуются исключить дальнейшее расширение НАТО на восток.
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