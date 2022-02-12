Шойгу обсудил по телефону вопросы безопасности с министром обороны США

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином вопросы безопасности, представляющие обоюдный интерес сторон. Об этом сообщает российское военное ведомстсво.

Шойгу обсудил с главой Пентагона вопросы безопасности

«Двенадцатого февраля 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», - сообщает Минобороны.

Отмечается, что во время телефонного разговора главы оборонных ведомств России и США обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Ранее Россия не увидела в ответах США по предложениям о гарантиях безопасности «адекватного учета» трех главных требований, сказал президент РФ Владимир Путин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинобороныМинобороны РФТелефонный РазговорСергей Шойгу
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