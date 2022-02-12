Шойгу обсудил по телефону вопросы безопасности с министром обороны США
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином вопросы безопасности, представляющие обоюдный интерес сторон. Об этом сообщает российское военное ведомстсво.
«Двенадцатого февраля 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина», - сообщает Минобороны.
Отмечается, что во время телефонного разговора главы оборонных ведомств России и США обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.
Ранее Россия не увидела в ответах США по предложениям о гарантиях безопасности «адекватного учета» трех главных требований, сказал президент РФ Владимир Путин.
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