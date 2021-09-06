Шойгу назвал места в Сибири для строительства новых городов

По его словам, научно-промышленные и экономические центры должны стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье».

Так, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». В этом же районе может быть создан кластер, полностью сосредоточенный на производстве продукции высоких переделов по переработке алюминия.

В Южной Сибири могут создать высокодоходную добычу с более высоким переделом коксующегося угля. В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья.

Вокруг Лесосибирска есть достаточный потенциал для создания кластера «Лес и строительные материалы».

Ранее Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить минимум три крупных города. По его словам, они могут быть заточены под определенную сферу деятельности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие страны требует появления новых центров.

