Шойгу назвал места в Сибири для строительства новых городов
Места для строительства новых городов в Сибири должны быть выбраны не просто в тайге, речь идет не просто о новых населенных пунктах, а именно о развитии сибирских макрорегионов, сообщает РБК со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.
По его словам, научно-промышленные и экономические центры должны стать «новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и наших многочисленных соотечественников в странах СНГ и дальнем зарубежье».
Так, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр «Медь и электротехника». В этом же районе может быть создан кластер, полностью сосредоточенный на производстве продукции высоких переделов по переработке алюминия.
В Южной Сибири могут создать высокодоходную добычу с более высоким переделом коксующегося угля. В районе Канска имеется потенциал по созданию углехимического производства востребованных пластиков из неликвидного сырья.
Вокруг Лесосибирска есть достаточный потенциал для создания кластера «Лес и строительные материалы».
Ранее Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить минимум три крупных города. По его словам, они могут быть заточены под определенную сферу деятельности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие страны требует появления новых центров.
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