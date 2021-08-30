Песков прокомментировал инициативу Шойгу построить новые города
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что развитие страны требует появления новых центров, сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля назвал важной инициативу главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о строительстве новых городов в Сибири, добавив, что приоритетом для руководства страны является «развитие существующих, сформировавшихся центров экономической и общественной жизни»
«И то, и другое важно... развитие страны требует и появления новых центров... инициатива Шойгу представляется очень важной», - подчеркнул Песков.
Ранее Шойгу заявил, что в Сибири необходимо построить минимум три крупных города, сообщает RT. По его словам, они могут быть заточены под определенную сферу деятельности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru