Стало известно о прототипе «города Шойгу» в Сибире

Новый город, по данным инсайдера, планируется возвести в Минусинской котловине. Причем наиболее подготовленной для этого является территория на границе Красноярского края и Хакасии.

«От Абакана к Трансибу идет железная дорога. Есть трасса Красноярск — Абакан — Минусинск — Кызыл. Поэтому там в советское время и начинали строить Электроград — 12 заводов должны были встать вдоль этой трассы. Но в перестройку все бросили, и там остались лишь разрушенные цеха и сваи так и не построенных производственных корпусов. Сейчас появилась идея реанимировать проект», — пояснил собеседник агентства.

По данным источника, глава минобороны Сергей Шойгу планирует реализовать именно этот проект. По мнению министра, продукция заводов Электрограда может оказаться востребованной на современном рынке. Также сказывается близость месторождений полезных ископаемых (графита, железной руды, золота, свинца и меди, каменной соли и других), что позволяет разместить в новой геоточке высокотехнологичные предприятия добывающего и обрабатывающего сектора.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу на встрече с членами Сибирского отделения РАН заявил, что в Сибири нужно построить три-пять крупных промышленно-научных центров с населением до миллиона человек. Об этом сообщает ТАСС.

