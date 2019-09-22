Шойгу назвал главную угрозу для России
Уверенность США в собственном силовом превосходство в сочетании с неразумностью действий является основной угрозой для России и всех других государств, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе интервью газете «Московский комсомолец».
«Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные», - отметил Шойгу.
Оценивая геополитическую ситуацию, министр высказал надежду, что России не придется в ближайшее время участвовать в полномасштабной войне.
«Все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому», - считает глава Минобороны.
Сергей Шойгу отметил, что научный и промышленный потенциал России позволяет успешно противостоять Соединенным Штатам.
Ранее заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире НСН пояснил мотивы заявления главы Пентагона Марка Эспера, назвавшего Россию и Китай угрозой для ЕС.
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