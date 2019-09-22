Шойгу назвал главную угрозу для России

Уверенность США в собственном силовом превосходство в сочетании с неразумностью действий является основной угрозой для России и всех других государств, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе интервью газете «Московский комсомолец».

«Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные», - отметил Шойгу.

Оценивая геополитическую ситуацию, министр высказал надежду, что России не придется в ближайшее время участвовать в полномасштабной войне.

«Все риски и последствия, которые повлечет за собой такая полномасштабная война, очевидны каждому», - считает глава Минобороны.