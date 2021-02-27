Шойгу и глава минобороны Армении по телефону обсудили обстановку в регионе и Карабахе

«В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — цитирует Газета.ru официальное сообщение ведомства.

Напомним, Вооруженные силы Армении выступили с требованием об отставке премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства в связи с тем, что премьер и кабмин якобы не могут принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

На фоне этих выступлений Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении. При этом заявление о его увольнении еще не подписал президент Армении Армен Саркисян.

Ранее политолог Андраник Мигранян рассказал в эфире НСН о последствиях усиления российского присутствия в армянском Гюмри.

«Это сделано, чтобы вопросы безопасности, которые возникли после этой войны (между Арменией и Азербайджаном – прим. НСН), были радикально сняты при одновременном усилении армянской армии, которая могла бы самостоятельно защищать собственные позиции... Если не удастся укрепить армянское население в Карабахе, если Армения не восстановит контроль над собственной территорией, перспективы российского присутствия в Карабахе будут довольно туманные. Потому что, если нет населения, кого защищать, кому обеспечивать размежевание сторон? Если эта проблема снимется или изменятся приоритеты международной политики, присутствие России в Гюмри будет логичным», - пояснил эксперт.

