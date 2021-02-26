Песков оценил угрозу срыва договоренностей по Карабаху из-за событий в Армении
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что события в Армении пока не влияют на реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху, сообщает ТАСС.
По словам представителя Кремля, важно «по-прежнему идти по пути имплементации договоренностей».
Ранее Генштаба ВС Армении Гаспарян призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку, сообщает Ura.ru. Глава правительства, в свою очередь, назвал выступление военных попыткой переворота и заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.
Акции протеста с призывами к отставке Пашиняна не прекращаются с 10 ноября 2020 года, когда было подписано трёхстороннее соглашение с Азербайджаном при участии российской стороны о прекращении конфликта в Нагорном Карабахе. Президент Армении Армен Саркисян на фоне протестов ранее призывал провести досрочные парламентские выборы.
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