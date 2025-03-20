Шойгу: Есть трудности в переговорном процессе по Украине

К ним он отнес конституцию, которая запрещает какие-либо территориальные изменения, запрет на переговоры с Москвой, неясность, с кем говорить, так как под вопросом стоит вопрос легитимности украинского президента Владимира Зеленского.

Тем временем, лидеры США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе разговора по телефону согласились, что мира можно достичь. Беседа называется «фантастической». Президент США поставил задачу своим советникам ускорить работу над переходом от частичного прекращения огня в Украине к полному перемирию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

