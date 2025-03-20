Шойгу: Есть трудности в переговорном процессе по Украине
На Украине одновременно имеются ряд факторов, осложняющих процесс мирного урегулирования, заявил журналистам секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
К ним он отнес конституцию, которая запрещает какие-либо территориальные изменения, запрет на переговоры с Москвой, неясность, с кем говорить, так как под вопросом стоит вопрос легитимности украинского президента Владимира Зеленского.
Тем временем, лидеры США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский в ходе разговора по телефону согласились, что мира можно достичь. Беседа называется «фантастической». Президент США поставил задачу своим советникам ускорить работу над переходом от частичного прекращения огня в Украине к полному перемирию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru