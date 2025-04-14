ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 235 солдат и РСЗО «Град»

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 235 военнослужащих, бронетранспортёр и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 74 245 военнослужащих, 406 танков, 333 БМП и 303 БТР, 2 268 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 610 артиллерийское орудие, 55 пусковых установок РСЗО, 26 пусковых установок ЗРК, пять мостоукладчиков и 2 704 автомобиля.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что на территории Глушковского района был найден 200-килограммовый беспилотный летательный аппарат ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Курская ОбластьМинобороны РФВСУСпецоперация

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