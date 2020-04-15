Если я заболею, то сразу сообщу. Сергей Шнуров опроверг своё заражение коронавирусом

Цитируя российского музыканта Сергея Шнурова СМИ сообщили, что он болен коронавирусом. «Не приезжай ко мне, потому что я болею коронавирусом», - цитируют они фразу, которую Шнуров произнёс во время прямого эфира в «Инстаграме» футболиста Александра Кержакова.

Однако позже, в беседе с НСН лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг своё заражение коронавирусом.

«Инфоглисты завелись в медиа уже давно и пытаются сожрать и без того больной информационный организм. Всё ради сенсации. А контекст шутливой беседы и разговора ни о чем, ещё ни один вирус не отменял. Заявления такого рода делаются официально, а не в прямом эфире «Инстаграма» и если я заболею, то непременно об этом сообщу», - возмутился Шнуров.

Также недавно в эфире НСН Сергей Шнуров рассказал, чем занимается на самоизоляции сам и дал советы россиянам. Музыкант поделился, что давно не мог себе позволить уделять много времени чтению, а теперь читает по триста страниц в день.

