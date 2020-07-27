Шнуров посвятил стихотворение протестующим в Хабаровске

Российский музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров опубликовал в своем «Инстаграме» стихотворение, посвящённое массовым протестам в Хабаровском крае. Стихийные акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в столице региона продолжаются больше двух недель, митинг 25 июля СМИ назвали самым многочисленным.

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Шнуров в своей записи отметил, что хабаровчане вышли на акции за свой выбор.

«Они не просят и не молят,

Они хотят, чтобы дошла

До всех ушей народа воля», - написал он.

Стихотворение заканчивается строками:

«Нет, не у них сползает крыша.

«Мы не тупы, тупы не мы!»

А, те, кто их не хочет слышать».

Вчера врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что в город «Серёга прилетит», уточнив, что говорит о Шнурове, сообщает Ura.ru. Временный глава региона допустил, что они вместе выйдут к народу.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Хабаровский КрайМузыканты о политикеСергей Шнуров
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