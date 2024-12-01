Шипулин разочаровался в работе в Госдуме

Бывший биатлонист и действующий депутат Госдумы Антон Шипулин разочаровался в ее работе, сообщает Ura.ru.

Шипулин будет перечислять 50% депутатской зарплаты в Совет ветеранов

Он не будет переизбираться на новый срок. Парламентарий ведет переговоры о переходе на работу в исполнительную власть. Шипулин считает, что делать в Госдуме нечего.

Шипулин — депутат от Свердловской области. Он является заместителем председателя Комитета по физической культуре и спорту.

Ранее Шипулин рассказал о предложениях спортсменам употребить допинг перед ключевыми соревнованиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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