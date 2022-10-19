Бывший биатлонист рассказал о предложениях спортсменам принять допинг перед Олимпиадой

По словам Шипулина, перед Олимпиадой, чемпионатом мира и другими важными состязаниями в кругу атлетов появляются аферисты, предлагающие различные вещества, аминокислоты и так далее. Следствием доверчивости некоторых спортсменов, заявил Шипулин, становится уличение атлетов в употреблении ЭПО и других веществ.

Также экс-биатлонист призвал привлекать к ответственности врачей за допуск посторонних в расположение российской сборной и допинговые скандалы в национальной команде.

Ранее американский журналист Дейв Ливз сообщил о положительном результате допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

