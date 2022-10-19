Бывший биатлонист рассказал о предложениях спортсменам принять допинг перед Олимпиадой

Бывший биатлонист сборной России и депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал о предложениях спортсменам употребить допинг перед ключевыми соревнованиями. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».

С хоккеиста Ничушкина сняли все обвинения в нарушении антидопинговых правил

По словам Шипулина, перед Олимпиадой, чемпионатом мира и другими важными состязаниями в кругу атлетов появляются аферисты, предлагающие различные вещества, аминокислоты и так далее. Следствием доверчивости некоторых спортсменов, заявил Шипулин, становится уличение атлетов в употреблении ЭПО и других веществ.

Также экс-биатлонист призвал привлекать к ответственности врачей за допуск посторонних в расположение российской сборной и допинговые скандалы в национальной команде.

Ранее американский журналист Дейв Ливз сообщил о положительном результате допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Олимпийские ИгрыДопингБиатлонАнтон Шипулин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры