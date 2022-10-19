Бывший биатлонист рассказал о предложениях спортсменам принять допинг перед Олимпиадой
Бывший биатлонист сборной России и депутат Госдумы Антон Шипулин рассказал о предложениях спортсменам употребить допинг перед ключевыми соревнованиями. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ».
По словам Шипулина, перед Олимпиадой, чемпионатом мира и другими важными состязаниями в кругу атлетов появляются аферисты, предлагающие различные вещества, аминокислоты и так далее. Следствием доверчивости некоторых спортсменов, заявил Шипулин, становится уличение атлетов в употреблении ЭПО и других веществ.
Также экс-биатлонист призвал привлекать к ответственности врачей за допуск посторонних в расположение российской сборной и допинговые скандалы в национальной команде.
Ранее американский журналист Дейв Ливз сообщил о положительном результате допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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