Маленькая победоносная война. В Совфеде ответили на удар США по Сирии

«По имеющейся информации, американский F-15 нанес удар по зданию. где были сирийские граждане, которые поддерживают Иран. Американцы утверждают, что это были члены шиитской группировки. А что, шииты у нас вне закона разве? Это ветвь ислама. Поэтому их просто используют как повод для усиления давления на Иран в период начала переговоров по ядерной программе. Но вообще совершенно недопустимо, когда бомбят территорию суверенного государства и бомбят там не террористов, а просто шиитскую группировку, даже если ее поддерживает Иран. Это же не преступление. Поэтому Сирия имеет полное право обратиться в Совбез ООН по этому поводу», - сказал сенатор.

По мнению Джабарова, американцы провели эту акцию для того, чтобы отвлечь внимание населения от внутриполитических проблем в США, связанных с неоднозначными итогами минувших президентских выборов.

«Не секрет, что за Трампа проголосовало более 70 миллионов избирателей, он пользуется поддержкой американцев, и чтобы снизить накал внутриполитической напряженности, американцы часто идут на небольшую победоносную войну», - пояснил он.

Другой целью авиаудара Джабаров назвал попытки США напугать Иран и посмотреть, как он будет реагировать. При этом поводов для опасений, что этот инцидент приведет к втягиванию России в прямой конфликт с США, нет, убежден сенатор.

«Вопрос прямого столкновения России и США или стран НАТО в Сирии всерьез рассматривать не стоит. Для этого нет никаких оснований, да и в западных странах сидят здравомыслящие политики, которые понимают, что прямой конфликт между нами будет иметь самые печальные последствия для всего мира», - подчеркнул он.

Ранее Джабаров в эфире НСН опроверг заявление президента США Джо Байдена, который на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия пытается ослабить НАТО и Европейский Союз.

