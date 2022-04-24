Шхагошев : США делают все для прекращения диалога с Россией

«Практически США делают все, чтобы итогом всех этих действий было прекращение хоть какого-нибудь диалога между двумя странами, а это очень опасно для всех, учитывая, что США и Россия — это ядерные державы», — цитирует его заявление РИА Новости.

Политику Вашингтона российский политик объясняет тем, что США оказались в состоянии «дипломатического стресса».

Ранее бывший глава белого дома США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина сообщил, что благодаря ему страна обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом.

