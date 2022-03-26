Медведев: Угроза ядерной войны есть всегда

Как отметил политик, войны не хочет никто, тем более ядерный конфликт — угроза существованию человеческой цивилизации в целом. Медведев подчеркнул, что осознает масштабы угрозы как бывший верховный главнокомандующий.

«Всем нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Но такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику», — заявил зампред Совбеза.

Медведев напомнил о Карибском кризисе 1962 года, который отрезвляюще подействовал на руководство США, НАТО, СССР, стран Варшавского договора. Однако тогда оппоненты Советского Союза «не пытались с такой степенью ярости довести ситуацию до точки кипения».

По словам Медведева, сейчас из-за введенных против РФ санкций «все находятся в неудобном положении».

«Понавводили санкций, а общаться-то надо, хотя бы для того, чтобы предотвратить всякие нежелательные последствия, включая такие страшные, как, допустим, конфликт между Россией и НАТО», — подчеркнул политик.

