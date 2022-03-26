Медведев: Угроза ядерной войны есть всегда
Угроза ядерной войны существует всегда, поэтому необходимо проводить ответственную политику. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.
Как отметил политик, войны не хочет никто, тем более ядерный конфликт — угроза существованию человеческой цивилизации в целом. Медведев подчеркнул, что осознает масштабы угрозы как бывший верховный главнокомандующий.
«Всем нашим людям известно, что целями ядерных средств поражения стран НАТО являются объекты на территории нашей страны, а наши боеголовки наведены на цели, которые расположены в Европе и в Соединенных Штатах Америки. Но такова жизнь. Поэтому об этом думать нужно всегда и проводить ответственную политику», — заявил зампред Совбеза.
Медведев напомнил о Карибском кризисе 1962 года, который отрезвляюще подействовал на руководство США, НАТО, СССР, стран Варшавского договора. Однако тогда оппоненты Советского Союза «не пытались с такой степенью ярости довести ситуацию до точки кипения».
По словам Медведева, сейчас из-за введенных против РФ санкций «все находятся в неудобном положении».
«Понавводили санкций, а общаться-то надо, хотя бы для того, чтобы предотвратить всякие нежелательные последствия, включая такие страшные, как, допустим, конфликт между Россией и НАТО», — подчеркнул политик.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- В Шанхае ограничили движение общественного транспорта из-за COVID-19
- Авиакомпания SriLankan Airlines прекратила полеты в Россию
- Песков: Россия не будет бесплатно поставлять газ в Европу
- СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
- В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19
- Песков: Прогресса по теме встречи Путина и Зеленского нет
- Россиянам разрешили использовать Facebook и Instagram в законных целях
- Лавров заявил, что никакой изоляции России нет
- Попова: Эпидемия COVID-19 в России не закончилась
- ВС РФ за сутки сбили пять украинских самолетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru