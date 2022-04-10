Трамп сравнил ядерное оружие РФ и США
Бывший глава белого дома США Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Северная Каролина сообщил, что благодаря ему страна обладает мощнейшим в мире ядерным потенциалом.
По его словам, он предостерег российские власти от попыток поднимать тему неконвенциональной конфронтации. «Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы... Честно говоря, Путин, тебе тоже не следует об этом говорить», — заявил экс-президент.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что угроза ядерной войны существует всегда, поэтому необходимо проводить ответственную политику. Он отметил, что войны не хочет никто, тем более ядерный конфликт.
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