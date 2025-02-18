Российские бойцы убирают «зубы дракона» ВСУ между ДНР и Днепропетровской областью
18 февраля 202504:32
Появилось видео, на котором видны работы по разминированию и расчистке оборонительных позиций ВСУ на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
Военные России приступили к демонтажу противотанковых препятствий — бетонных «зубов дракона», установленных украинской армией.
Точное местоположение, где это происходит, неизвестно.
В Днепропетровской области Украины установили порядка семи тысяч противотанковых заграждений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Порошенко обвинил Зеленского в уклонении от службы в ВСУ
- Маск восхитился прибытием Лаврова и Ушакова на переговоры в Эр-Рияд
- СМИ: ЕС хочет создать новый фонд для военной помощи Киеву
- Трамп и Макрон обсудили предстоящие переговоры Москвы и Вашингтона
- СМИ: Количество пострадавших в инциденте с самолетом в Торонто возросло до 15
- Неформальный саммит по Украине закончился без заявлений
- Стармер: Сокращение поддержки Украины станет ошибкой
- Кадыров призвал не ждать окончания СВО
- Более 50 домов повреждены после атак ВСУ на Кубань
- Самолёт Delta Airlines перевернулся в аэропорту Торонто
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru