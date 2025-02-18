Российские бойцы убирают «зубы дракона» ВСУ между ДНР и Днепропетровской областью

Появилось видео, на котором видны работы по разминированию и расчистке оборонительных позиций ВСУ на границе Донецкой народной республики и Днепропетровской области, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Литва усилила оборону на границе с Россией, установив «зубы дракона»

Военные России приступили к демонтажу противотанковых препятствий — бетонных «зубов дракона», установленных украинской армией.

Точное местоположение, где это происходит, неизвестно.

В Днепропетровской области Украины установили порядка семи тысяч противотанковых заграждений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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