Шекспировская история: Генерал ФСБ раскрыл, кто мог отравить Башара Асада
России нет никакого смысла устранять Башара Асада, так как сам президент РФ Владимир Путин выступил гарантом его безопасности, заявил НСН Александр Михайлов.
История якобы с отравлением экс-президента Сирии Башара Асада имеет выраженный британский почерк. Об этом НСН рассказал генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Бывшего президента Сирии Башара Асада якобы пытались отравить в Москве, утверждает Сирийский центр по правам человека (SOHR, базируется в Лондоне). Со слов обсерватории, политика на днях выписали из российской больницы. Его состояние стабильное, жизни ничего не угрожает. По данным SOHR, во время лечения к нему пускали лишь брата и бывшего генсека аппарата президента Сирии. При этом официальной информации по факту отравления нет. Асад после побега из Сирии проживает в России. Михайлов оценил, кому выгодна эта история.
«Это выгодно прежде всего его оппонентам в Сирии, но и, естественно, представителям западного мира, которые активно боролись с Сирией против самого Асада. Сама история с отравлением ближе не к российским традиционным формам борьбы с врагами, а к британским. Они преуспели в отравлениях. И Литвиненко отравили, и Скрипалей. То есть это чисто шекспировские истории, которые связаны с какими-то декоративными, экзотическими формами расправы. Уж кто-кто, а Россия крайне не заинтересована в этом. Тем более, когда президент Российской Федерации по факту является гарантом безопасности Асада. Либо это очередная утка», - рассказал он.
Напомним, что в 2018 году британский телеканал BBC сообщил об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля с его дочери Юлии, которые проживали в Солсбери. До завершения расследования в этом обвинили Россию. Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, получивший убежище в Великобритании, умер в Лондоне в ноябре 2006 года. По данным экспертизы, причиной смерти стало отравление полонием, однако обстоятельства этого до сих про не установлены. Британская сторона также обвинила в его смерти Россию.
Отвечая на вопрос о том, кто может поверить в то, что Асада пыталась отравить сама Россия, Михайлов отметил, что эта информация рассчитана на Запад.
«Да все поверят, кроме России и наших союзников. Демонизация России как государства имеет уже такой пролонгированный характер. И по сути для США и Западной Европы это уже сложившееся мнение. Когда нечего говорить, надо что-то говорить, как в театре – шум дождя сценой», - подытожил он.
Ранее суд в Сирии суд выдал ордер на заочный арест Асада. По данным источника, это связано с обвинениями из-за событий в сирийском Дераа в 2011 году. Согласно заявлению верховного судьи, Асаду инкриминируют умышленное убийство, пытки, приведшие к смертям, и незаконное лишение свободы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Будет страшная битва: Какую аудиторию подарят кинотеатрам новогодние сказки
- Более 40 млн пользователей зарегистрировались в мессенджере МАХ
- «Козлы» и «капуста»: В России усомнились в конфискации европейских активов
- Минпромторг: Список локализованных авто для такси будет расширен
- МО РФ: Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «185 на 185»
- Востоковед назвал вбросом заявления об отравлении Асада
- Действия стран НАТО по отлову танкеров с нефтью назвали пиратством
- Минпромторг: Продажи новых автомобилей в РФ упали на 25%
- Захарова призвала Украину отказаться от НАТО и признать территориальные реалии
- В Госдуме не исключили помощь России в восстановлении разрушенной Газы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru