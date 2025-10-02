«Это выгодно прежде всего его оппонентам в Сирии, но и, естественно, представителям западного мира, которые активно боролись с Сирией против самого Асада. Сама история с отравлением ближе не к российским традиционным формам борьбы с врагами, а к британским. Они преуспели в отравлениях. И Литвиненко отравили, и Скрипалей. То есть это чисто шекспировские истории, которые связаны с какими-то декоративными, экзотическими формами расправы. Уж кто-кто, а Россия крайне не заинтересована в этом. Тем более, когда президент Российской Федерации по факту является гарантом безопасности Асада. Либо это очередная утка», - рассказал он.

Напомним, что в 2018 году британский телеканал BBC сообщил об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля с его дочери Юлии, которые проживали в Солсбери. До завершения расследования в этом обвинили Россию. Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, получивший убежище в Великобритании, умер в Лондоне в ноябре 2006 года. По данным экспертизы, причиной смерти стало отравление полонием, однако обстоятельства этого до сих про не установлены. Британская сторона также обвинила в его смерти Россию.

Отвечая на вопрос о том, кто может поверить в то, что Асада пыталась отравить сама Россия, Михайлов отметил, что эта информация рассчитана на Запад.

«Да все поверят, кроме России и наших союзников. Демонизация России как государства имеет уже такой пролонгированный характер. И по сути для США и Западной Европы это уже сложившееся мнение. Когда нечего говорить, надо что-то говорить, как в театре – шум дождя сценой», - подытожил он.

Ранее суд в Сирии суд выдал ордер на заочный арест Асада. По данным источника, это связано с обвинениями из-за событий в сирийском Дераа в 2011 году. Согласно заявлению верховного судьи, Асаду инкриминируют умышленное убийство, пытки, приведшие к смертям, и незаконное лишение свободы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

