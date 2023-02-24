Шеф Пентагона рассказал, чем закончится конфликт на Украине

По его словам, украинский кризис с большей долей вероятности завершится «какими-то переговорами». Об их условиях шеф Пентагона говорить не стал.

Остин заявил, что Вашингтон будет поддерживать Киев до момента прекращения боевых действий.

МИД Китая 24 февраля представил план мирного урегулирования на Украине из 12 пунктов. Пекин призвал к соблюдению территориальной целостности государств, отказу от менталитета холодной войны и двойных стандартов и учету интересов стран.

План КНР подвергли критике в офисе президента Украины Владимира Зеленского, передает НСН.

