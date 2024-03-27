«Шантаж и сдача интересов»: В Сербии объяснили «драматичные» заявления Вучича
Сербы уже шутят над «страшными» заявлениями Вучича, а Запад вслед за сербским лидером начал «мелонизацию» Мари Ле Пен, сказал в эфире НСН Стеван Гайич.
Тревожные заявления президента Сербии Александра Вучича связаны с шантажом со стороны Запада, за которым последует сдача национальных интересов, объяснил в интервью НСН сербский политолог Стеван Гайич.
Президент Сербии ранее сообщил об угрозе «жизненно важным национальным интересам» страны. Вучич пообещал, что «будет как никогда тяжело», отметив, что за последние 48 часов были получены «новости, о которых непросто сказать».
«Скорее всего, это идет шантаж его лично. Опять говорится о его связи с наркобизнесом. Французские спецслужбы это записывали, компромат на него есть. Он даже что-то комментировал на этот счет на телевидении, делая вид, что все нормально. Снова идет давление на него, и он будет торговаться национальными интересами. Это печальная ситуация, в которой Сербия находится как заложник, и это его проблема. Эту ситуацию создал Запад, который поддержал его и помог прийти к власти в 2012 году. Это может быть, что угодно. Косово, возможно, станет членом Совета Европы, в таком случае Сербия из него выйдет. У Запада есть большой спектр возможностей нам нагадить», - сказал Гайич.
Он сравнил Вучича с премьером Италии Джорджей Мелони и французским политиком Марин Ле Пен.
«Также сейчас идет "мелонизация" Марин Ле Пен. Джорджиа Мелоне до прихода к власти говорила одна, а после - другое. Мари Ле Пен теперь делает то же самое. Вучич это сделал еще в 2008 году. Они получили "зеленый свет" на приход к власти, договорившись на определенную повестку, это были Брюссельские соглашения: сдача сербских интересов в Косово и Метохии, демонтаж там Сербского государства. Тогда Вучича называли на Западе партнером и реформатором, а сейчас международная ситуация такова, что Сербии необходимо ввести антироссийские санкции», - пояснил политолог.
По словам Гайича, в Сербии уже шутят над таким поведением Вучича.
«Сейчас происходит подготовка общественного мнения к сдаче национальных интересов. Так обычно бывает, когда он говорит про "страшное давление", это не первый раз. Для нас это неудивительно, привычная риторика Вучича. Мы даже шутим: очередное чрезвычайное обращение, это происходит примерно раз в неделю», - заключил собеседник НСН.
Александр Вучич не пояснил, что именно представляет опасность для Сербии. СМИ допускают, что это может быть связано с планами изменений в избирательное законодательство Боснии и Герцеговины. Президент Республики Сербской Милорад Додик ранее угрожал выйти в этом случае из состава БиГ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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