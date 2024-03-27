«Шантаж и сдача интересов»: В Сербии объяснили «драматичные» заявления Вучича

«Сейчас происходит подготовка общественного мнения к сдаче национальных интересов. Так обычно бывает, когда он говорит про "страшное давление", это не первый раз. Для нас это неудивительно, привычная риторика Вучича. Мы даже шутим: очередное чрезвычайное обращение, это происходит примерно раз в неделю», - заключил собеседник НСН.

Александр Вучич не пояснил, что именно представляет опасность для Сербии. СМИ допускают, что это может быть связано с планами изменений в избирательное законодательство Боснии и Герцеговины. Президент Республики Сербской Милорад Додик ранее угрожал выйти в этом случае из состава БиГ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

