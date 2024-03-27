«Резкая эскалация»: На Балканах допустили конфликт после слов Вучича об угрозе
Республика Сербская может выйти из состава Боснии и Герцеговины, конфликт также может затронуть Косово, отметила в эфире НСН Полина Соколова.
На Балканах существует риск резкой эскалации на фоне конфликта между Республикой Сербской и Высоким представителем в Боснии и Герцеговине Кристианом Шмидтом, заявила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в интервью НСН.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил об угрозе «жизненно важным национальным интересам» своей страны и Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины), предупредив, что «будет как никогда тяжело». Он отметил, что в ближайшие дни ознакомит народ Сербии со всеми вызовами, которые предстоят. При этом Вучич не пояснил, что именно представляет опасность для Сербии. По данным станции Radio Sarajevo, тревоги связаны либо с новостью о вступлении Косово в Совет Европы, либо с изменением избирательного законодательства БиГ. Соколова отметила, что конфликт стремительно нарастает.
«Действительно, возможно идут какие-то переговоры о резких шагах со стороны Республики Сербской в преодолении этого конфликта. Выход РС из состава Боснии и Герцеговины представить себе сложно, даже если взглянуть на карту, это не единая территория. О выходе РС говорят только популисты и ярко настроенные политики, как Милорад Додик (президент Республики Сербской – ред. НСН). Но ни сербское руководство, ни политические аналитики реальности в выходе РС на сегодняшний день не видят. Однако сейчас возможно все: ситуация международной турбулентности, неоконченность конфликтов и государственно-территориального деления на Балканах чревата возможностью резкой эскалации. То же самое можно сказать о Косово, где ситуация накаляется в последние годы очень серьезно», – сказала Соколова.
Она напомнила, что конфликт между Республикой Сербской и Высоким представителем в Боснии и Герцеговине Кристианом Шмидтом продолжается давно. По словам Соколовой, последние внесенные изменения в законодательство БиГ нанесли большой удар по Республике Сербской.
«Довольно давно продолжается полемика и конфликт между лидерами Республики Сербской и Кристианом Шмидтом, которого РС считает нелегитимным, поскольку он не признан Россией и Китаем в Совбезе ООН, как это должно процедурно проходить. Законодательные инициативы Шмидта уже давно вызывают неприятие и даже законодательные запреты исполнять эти законы на территории РС. Последние внесенные изменения в законодательство БиГ – это еще больший удар по Республике Сербской, потому что понятно, что многие герои тех войн считаются героями в РС и рассматриваются как военные преступники боснийцами или международным сообществом», – резюмировала собеседница НСН.
Ранее в БиГ внесли поправки, запрещающие осужденным военным преступникам участвовать в выборах и вводящие, в том числе, электронный подсчет голосов. Кристиан Шмидт называл пакет поправок в закон о выборах в стране своим «вкладом» в продвижение государства к членству в Евросоюзе (ЕС). Милорад Додик выступал резко против и заявлял, что в случае принятия инициативы власти РС предпримут меры. Ранее он предупреждал об угрозе выйти из состава Боснии и Герцеговины, передает «Радиоточка НСН».
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