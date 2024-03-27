«Резкая эскалация»: На Балканах допустили конфликт после слов Вучича об угрозе

На Балканах существует риск резкой эскалации на фоне конфликта между Республикой Сербской и Высоким представителем в Боснии и Герцеговине Кристианом Шмидтом, заявила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в интервью НСН.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил об угрозе «жизненно важным национальным интересам» своей страны и Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины), предупредив, что «будет как никогда тяжело». Он отметил, что в ближайшие дни ознакомит народ Сербии со всеми вызовами, которые предстоят. При этом Вучич не пояснил, что именно представляет опасность для Сербии. По данным станции Radio Sarajevo, тревоги связаны либо с новостью о вступлении Косово в Совет Европы, либо с изменением избирательного законодательства БиГ. Соколова отметила, что конфликт стремительно нарастает.