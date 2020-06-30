Шахназаров поддержал идею сделать все выборы в России многодневными
Все последующие выборы в России хотят растянуть на несколько дней, как голосование по Конституции.
Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в беседе с НСН поддержал подобную инициативу.
«Почему нет? Когда выборы происходят в течение нескольких дней, конечно, наверное, это дороже, но в этом вопросе особо экономить и не надо. С другой стороны, это гарантирует, что гораздо большее количество людей придет на выборы, а это значит, что те решения, которые будут приняты на выборах, будут более легитимными», – подчеркнул он.
Кроме того, гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров поделился с НСН в эксклюзивном интервью своим отношением к поправкам в Конституцию РФ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
648 тыс.+6 693 / сут.
Умерли
9 320+154 / сут.
Выздоровели
413 тыс.+9 220 / сут.
- Трамп утвердил план вывода военных из Германии
- В Москве за сутки умерли еще 35 человек с коронавирусом
- В Пензенской области продлили режим повышенной готовности до 12 июля
- Собянин: Явка на онлайн-голосование по Конституции составила 93%
- Матч «Локомотив» - «Крылья Советов» завершился ничьей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru