Шахназаров поддержал идею сделать все выборы в России многодневными

Все последующие выборы в России хотят растянуть на несколько дней, как голосование по Конституции.

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров в беседе с НСН поддержал подобную инициативу.

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«Почему нет? Когда выборы происходят в течение нескольких дней, конечно, наверное, это дороже, но в этом вопросе особо экономить и не надо. С другой стороны, это гарантирует, что гораздо большее количество людей придет на выборы, а это значит, что те решения, которые будут приняты на выборах, будут более легитимными», – подчеркнул он.

Кроме того, гендиректор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров поделился с НСН в эксклюзивном интервью своим отношением к поправкам в Конституцию РФ.

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ФОТО: РИА Новости//Виталий Аньков
ТЕГИ:МосфильмКарен ШахназаровКонституцияВыборы
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