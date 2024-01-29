Шадаев заявил, что в единый медиахолдинг Союзного государства войдут четыре СМИ
Четыре действующих СМИ Союзного государства России и Белоруссии, которые посвящены российско-белорусской тематике, войдут в единый медиахолдинг Союзного государства при создании компании. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
Он отметил, что единый медиахолдинг будет включать все четыре действующих медиа для обеспечения единой скоординированной политики. Согласно сайту Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в список СМИ Союзного государства входят журнал «Союзное государство», газета «Союзное Вече», газета «Союз. Беларусь – Россия» и телерадиовещательная организация Союзного государства.
Ранее, 29 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что новая Стратегия технологического развития Союзного государства до 2035 года нацелена на укрепление суверенитета России и Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст внес американскую GlobalGiving Foundation в список нежелательных организаций
- Россия нарастила импорт автомобилей из Китая на 258% в 2023 году
- «Сравнивать глупо!»: Янковский ответил Кологривому на критику легендарных актеров
- Песков: Россия должна защищать интересы своих спортсменов до конца
- Суд ограничил Алена Делона в дееспособности
- Мизулина оценила попадание в санкционный список ЕС
- В Кемерово арестовали иностранного студента, сбившего людей на остановке
- Шадаев заявил, что в единый медиахолдинг Союзного государства войдут четыре СМИ
- В Финляндии запретят сбрасывать убранный снег в море
- СМИ: «Моссад» обвинил 190 сотрудников БАПОР в помощи ХАМАС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru