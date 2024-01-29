Шадаев заявил, что в единый медиахолдинг Союзного государства войдут четыре СМИ

Четыре действующих СМИ Союзного государства России и Белоруссии, которые посвящены российско-белорусской тематике, войдут в единый медиахолдинг Союзного государства при создании компании. Об этом сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.

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Он отметил, что единый медиахолдинг будет включать все четыре действующих медиа для обеспечения единой скоординированной политики. Согласно сайту Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, в список СМИ Союзного государства входят журнал «Союзное государство», газета «Союзное Вече», газета «Союз. Беларусь – Россия» и телерадиовещательная организация Союзного государства.

Ранее, 29 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что новая Стратегия технологического развития Союзного государства до 2035 года нацелена на укрепление суверенитета России и Белоруссии, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: digital.gov.ru
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