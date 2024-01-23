YouTube заблокировал канал издания «Союзное вече»
Американский видеохостинг YouTube заблокировал дополнительный канал издания «Союзное вече», на котором выходило ток-шоу с участием депутата парламентского собрания Союзного государства Белорусии и России Геннадия Давыдько.
Канал был посвящен вопросам Союзного государства России и Белоруссии. Как уточняет СМИ, аккаунт заблокировали за нарушение условий пользований YouTube. Администрация хостинга ранее не выносила оповещений или предупреждений.
Ранее американский видеохостинг заблокировал канал российского режиссера и актера Никиты Михалкова «БесогонTV». Народный артист РФ заявил, что блокировка не помешает ему говорить правду, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru