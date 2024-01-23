YouTube заблокировал канал издания «Союзное вече»

Канал был посвящен вопросам Союзного государства России и Белоруссии. Как уточняет СМИ, аккаунт заблокировали за нарушение условий пользований YouTube. Администрация хостинга ранее не выносила оповещений или предупреждений.

Ранее американский видеохостинг заблокировал канал российского режиссера и актера Никиты Михалкова «БесогонTV». Народный артист РФ заявил, что блокировка не помешает ему говорить правду, передает «Радиоточка НСН».

