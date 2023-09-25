СФ назначил Зорькина главой Конституционного суда на новый шестилетний срок

Совет Федерации РФ назначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда на следующие шесть лет, передает ТАСС.

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Решение было принято единогласно на пленарном заседании верхней палаты парламента. Инициативу поддержали 153 сенатора.

Ранее комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству обсудил и поддержал кандидатуру Зорькина, внесенную президентом Владимиром Путиным.

Валерий Зорькин возглавляет Конституционный суд с 2003 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: council.gov.ru
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