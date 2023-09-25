СФ назначил Зорькина главой Конституционного суда на новый шестилетний срок
25 сентября 202312:59
Совет Федерации РФ назначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда на следующие шесть лет, передает ТАСС.
Решение было принято единогласно на пленарном заседании верхней палаты парламента. Инициативу поддержали 153 сенатора.
Ранее комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству обсудил и поддержал кандидатуру Зорькина, внесенную президентом Владимиром Путиным.
Валерий Зорькин возглавляет Конституционный суд с 2003 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru