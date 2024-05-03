СМИ: После теракта в «Крокусе» цены на услуги охранников в России выросли на 150%
Стоимость услуг охранников и элитных телохранителей в России увеличилась на 150% после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.
«Двери, огонь и оружие»: Концертные площадки раскрыли секреты безопасности
По данным издания, после происшествия в ЧОП ужесточили требования к сотрудникам, которые работают на массовых мероприятиях. Для осуществления профессиональной деятельности охранникам необходима лицензия на использование огнестрельного оружия, а также развитая физическая и тактическая подготовка.
При этом запрос заказчиков изменился. Наибольший интерес представляют кадры с опытом боевых действий, аналитическим складом ума и повышенной стрессоустойчивостью в экстренных ситуациях.
На данный момент в охранной сфере наблюдается кадровый голод, поскольку наиболее подготовленные специалисты уезжают в зону СВО. Это способствует увеличению стоимости услуг. В зависимости от времени работы и охраняемого объекта зарплата охранника может варьироваться от 150 до 500 тысяч рублей.
Ранее руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что для усиления безопасности на массовых мероприятиях нужны вооруженные посты охраны внутри помещения. По его словам, организаторы сегодня готовы на дополнительные расходы, чтобы обеспечить безопасность посетителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД Словакии: Фицо примет участие в конференции по Украине в Швейцарии
- Германия передаст Украине шесть радиолокационных систем
- В Ставрополье задержали подростков, которые сожгли Библию
- СМИ: В Петербурге жители города подарили деньги дворнику-герою
- АТОР: Стоимость пляжного отдыха в Японии составит от 115 тысяч рублей
- СМИ: После теракта в «Крокусе» цены на услуги охранников в России выросли на 150%
- Прокуратура начала проверку после сообщений о травле школьника на Алтае
- Лодку с военнослужащими-срочниками унесло в море в Крыму
- Кандидат в президенты Литвы Вайткус признал Крым российским
- Ударившего ребенка в Подмосковье мужчину заподозрили в подделке документов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru