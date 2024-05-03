СМИ: После теракта в «Крокусе» цены на услуги охранников в России выросли на 150%

Стоимость услуг охранников и элитных телохранителей в России увеличилась на 150% после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

«Двери, огонь и оружие»: Концертные площадки раскрыли секреты безопасности

По данным издания, после происшествия в ЧОП ужесточили требования к сотрудникам, которые работают на массовых мероприятиях. Для осуществления профессиональной деятельности охранникам необходима лицензия на использование огнестрельного оружия, а также развитая физическая и тактическая подготовка.

При этом запрос заказчиков изменился. Наибольший интерес представляют кадры с опытом боевых действий, аналитическим складом ума и повышенной стрессоустойчивостью в экстренных ситуациях.

На данный момент в охранной сфере наблюдается кадровый голод, поскольку наиболее подготовленные специалисты уезжают в зону СВО. Это способствует увеличению стоимости услуг. В зависимости от времени работы и охраняемого объекта зарплата охранника может варьироваться от 150 до 500 тысяч рублей.

Ранее руководитель концертного агентства «Небо Рекордс» Артем Евсеенко в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, что для усиления безопасности на массовых мероприятиях нужны вооруженные посты охраны внутри помещения. По его словам, организаторы сегодня готовы на дополнительные расходы, чтобы обеспечить безопасность посетителей.

