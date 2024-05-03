Прокуратура начала проверку после сообщений о травле школьника на Алтае
Прокуратура организовала проверку после сообщения о травле ученика в школе в Алтайском крае. Об этом сообщила помощник прокурора региона Мария Антошкина.
Она отметила, что в Сети размещены фото и видеоматериалы, на которых видно, что к подростку было применено насилие. По словам Антошкиной, конфликт происходил в одной из школ города Рубцовска. Территориальный прокурор детально разберется в ситуации, даст оценку исполнению законодательства об образовании, подчеркнула она.
В соцсетях сообщается, что на восьмиклассника напали в школе, ударили несколько раз и порвали рубашку. Отмечается, что все началось якобы после того, как ребенок пожаловался на учителей школы.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в разговоре с НСН отметил, что нужно создавать такие условия для работы учителя, чтобы у него было время и учить школьников, и воспитывать их, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru