Прокуратура начала проверку после сообщений о травле школьника на Алтае

Она отметила, что в Сети размещены фото и видеоматериалы, на которых видно, что к подростку было применено насилие. По словам Антошкиной, конфликт происходил в одной из школ города Рубцовска. Территориальный прокурор детально разберется в ситуации, даст оценку исполнению законодательства об образовании, подчеркнула она.

В соцсетях сообщается, что на восьмиклассника напали в школе, ударили несколько раз и порвали рубашку. Отмечается, что все началось якобы после того, как ребенок пожаловался на учителей школы.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в разговоре с НСН отметил, что нужно создавать такие условия для работы учителя, чтобы у него было время и учить школьников, и воспитывать их, передает «Радиоточка НСН».

